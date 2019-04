Lust auf Freizeit? Die Top-Tipps rund ums Wochenende!

kreativWERKSTATT

GIN∙ABC Galt Gin Tonic einst in jeder Landdisco eher als günstige Berauschung, ist die Spirituose wegen seiner Aromen und erlesenster Qualität jetzt chic und wieder in aller Munde. In diesem Workshop gehen Sie den Wacholderbeeren aus aller Welt auf den Grund.

Wein & Co, Wien/ Bregenz, diverse Termine, bis 14. August, Anm. unter www.weinco.at

www.facebook.com/WEINundCO

Instagram @weinundco