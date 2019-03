Lust auf Freizeit - die besten Tipps fürs Wochenende und mehr

THE∙CLIFF Skulpturen, Aquarelle, Filme – Grau in Grau, als würden Traum und Wirklichkeit vereint das Leben anhalten, holt uns der flämische Multimediakünstler Hans Op de Beeck in seine melancholische Welt (Bilder o. und u.). Macht keinesfalls schläfrig, sondern vielmehr Lust darauf, sich augenblicklich in Träumen zu verlieren.

