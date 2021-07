Lust auf Freizeit - die besten Tipps fürs Wochenende und mehr

topFIT

BERGAUF∙RODELN Was macht am wenigstens Spaß beim Rodeln? Richtig, das Bergaufhatschen. Abhilfe schaffen speziell umgebaute Schlitten. Per Schlepplift durch den vorbeiziehenden Zirbenwald können Sie Kraft für die nächste Abfahrt tanken. Nachtrodeln möglich!

Tonnerhütte, Zirbitzkogel/Stmk., bis 15. März,

Hotline 0 35 86/300 77, www.tonnerhuette.at

LATERNEN∙TOUR Die Vögel tirilieren schon knapp nach dem Jahreswechsel, als gäbe es weder Eis noch Schnee. Im Wald rund um die Aussichtswarte machen wir uns im Laternenschein auf die Suche nach den stillen Vorboten des Frühlings.

Naturpark Jauerling-Wachau/NÖ, 8. Februar, 18-20 Uhr,

Anm. 0650/668 50 10, www.naturpark-jauerling.at

