Lust auf Freizeit - die besten Tipps fürs Wochenende und mehr

CAFÉ∙HANSI Lust auf einen Drink in zwei Welten? Von außen mutet der mit Nippes überladene Holzkasten des Künstlers Hans Schabus eher wie eine Brettlbude an, als umso spaciger stellt sich die Hightech-Bar im Innenbereich heraus. Sogar die Gläser hat er selbst entworfen. Prost!

mumok, Wien 7, bis 26. Dezember,

jeden letzten Do im Monat, 18-21 Uhr, Info 01/525 00-0,

