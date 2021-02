Lust auf Freizeit: DIY - Verjüngungskur für Omamas Apfelbaum - Beschäftigungstipps rund um die Uhr

Die Wiener in China Wir dürfen jetzt nicht weg, sie mussten vor mehr als 80 Jahren ausreisen. Das Jüdische Museum in der Dorotheergasse 11 zeigt in einer Ausstellung, wie sich österreichische Juden und Jüdinnen in ihrem Fluchtpunkt Shanghai ein quirliges „Little Vienna“ organisierten: mit Restaurants wie dem „Weissen Rössl“, Heurigen, Sportvereinen sowie Kabarett- und Theaterabenden.

Staatsoper-Rundgang Super Sache: An insgesamt 17 Stationen lädt die Wiener Staatsoper – bei freiem Eintritt! – Interessierte zu einer Kunst- und Architekturausstellung in Form eines Rundgangs. Neben den Prunkräumen, der kaiserlichen Mittelloge und den Statuen der sieben freien Künste, die die Feststiege umrahmen, ist auch ein Vorhang Höhepunkt der Show: Der von der US-amerikanischen Medienkünstlerin Carrie Mae Weems gestaltete Eiserne Vorhang mit dem barock anmutenden, opulenten Bild der Soul-Diva Mary J. Blige („Be Without You“). QR-Codes mit weiterführenden Informationen, Fotos, Videos sowie Audiofiles ergänzen das Angebot. Freiwillige Spenden für die Jugendarbeit der Wiener Staatsoper sind erbeten.

Schätze aus 20 Jahren zeigt das Karikaturmuseum Krems. Der Besuch ist dringend empfohlen – nicht nur, weil KURIER-Künstler Michael Pammesberger hier ebenso vertreten ist –, denn schwierige Zeiten kann man am besten mit Satire verarbeiten. Unter den etwa 230 gezeigten Werken sind politische Zeichnungen von Gustav Peichl, Erich Sokol, Manfred Deix, Bruno Haberzettl u. a. zu sehen.

Hampel·Männer Wenn Beethoven und Mozart nicht im Theater erklingen dürfen, basteln wir uns die Genies einfach für ein Heimkonzert. Karton, Schere, Farben, Schnur, Klammern – im Nu sind die Hampelmänner fertig. Ein Zahnstocher dient als Dirigentenstab. Lieblingsklassik an und los geht’s! Für Kinder und klassikhungrige Erwachsene.

