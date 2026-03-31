Chaotisch: Welcher Trend das "Clean Girl" endlich ablöst

Ein akkurater Bob, perfekt blondierte Haare, makellose Haut. Das sogenannte „Clean Girl“ dominierte jahrelang Laufstege und Social Media: scheinbar ungeschminkt, in Wahrheit aber mit Abdeckstiften, rosa Rouge und anderen Make-up-Produkten wurde der Look erzeugt. Wer das Styling der Models auf den letzten Modewochen für Herbst/Winter 2026 gesehen hat, merkt nun jedoch: Schminke wird wieder dramatischer, der Look unfertiger. Und es gibt bereits einen Namen dafür. Das „Messy Girl“ (dt. chaotisches Mädchen) ersetzt die puristisch-perfekte Ästhetik in Beige und Weiß und erinnert an den Style Anfang der Nullerjahre.

Bella Hadid bei Prada ©EPA/MATTEO CORNER

Gefeierte Unordnung Bei Gucci, Prada, Balenciaga oder Lacoste werden verschmierte Smokey Eyes mit zerzausten Haaren kombiniert, die bewusst ein wenig nach durchgemachter Partynacht aussehen. Perfektion ist plötzlich nicht mehr im Trend. Die Unordnung wird wieder gefeiert. Auf dem Red Carpet hat es einmal mehr Reality-Star Kim Kardashian vorgemacht. Die 45-Jährige erschien bei einer Oscar-Afterparty mit dunklem Lidschatten und wildem Haar à la Gucci – ein Auftritt, der vor einigen Monaten noch als Styling-Panne gegolten hätte.

Kim Kardashian mit zerzauster Mähne bei der Oscarparty. ©APA/AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX

Neue Lässigkeit Das Pendel in der Mode schlägt damit wieder in die andere Richtung aus. Nach Jahren der „Quiet Luxury“-Perfektion zeigt man laut diversen Luxuslabels wieder Individualität, zerschlissene Arbeitskleidung und chaotische Echtheit. Selbst jüngere Labels wie Dries Van Noten experimentieren mit Haaren, die aussehen, als wären sie nur für die Dusche zurückgesteckt worden. Der Effekt: Glamour mit einem Hauch Realität. Der „Messy Girl“-Trend bedeutet also nicht, dass man sich keine Mühe mehr gibt. Die neue Lässigkeit ist oft genauso sorgfältig inszeniert wie die alte Perfektion. Nur sieht sie weniger danach aus.

Lacoste zeigte roten Lippenstift zum messy Hair. ©EPA/TERESA SUAREZ