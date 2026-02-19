Die Amerikaner sind zurück: Wieso Ralph Lauren und Co. boomen

Schwarzer Rollkragenpulli, brauner Trenchcoat und Loafers. So zeigt sich die Schauspielerin Sarah Pidgeon gerade in „Love Story“ als Carolyn Bessette-Kennedy. Der Liebesgeschichte von John F. Kennedy Jr. und der Neunzigerjahre-Stilikone wurde eine Miniserie (auf Disney+) gewidmet. Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Outfits von Bessette gelegt. War sie doch damals die PR-Agentin für Calvin Klein und präsentierte die puristische Ästhetik dieser Ära wie keine andere.

Kennedy-Vorbilder Die Looks der New Yorker Fashionqueen, die 1999 mit ihrem Mann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, sind gerade heute eine Blaupause für Influencerinnen und Trendsetter. Denn leiser Luxus, der Stil des alten Geldadels und die alltagstauglichen High-End-Labels aus New York haben wieder ihre große Zeit. Galt die Fashion Week des Big Apple mit ihren traditionellen Namen vor einigen Jahren noch als angestaubt, zu bürgerlich und langweilig, sind es nun gerade Ralph Lauren, Tory Burch und Michael Kors, die sich wieder mit einem Coolness-Faktor rühmen können. In wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten setzt man in der Mode verstärkt auf Understatement und Beständigkeit, so die Theorie von Soziologen wie Georg Simmel.

Ralph Lauren Fall/Winter 2026/2027: Betonung auf die Schultern, robuste Materialien. ©APA/AFP/ANGELA WEISS

Michael Kors setzt auf tragbare Glamour-Outfits. ©APA/AFP/ANGELA WEISS

Rachel Scotts neue Entwürfe für Proenza Schouler waren ein gelungener Einstand. ©Hersteller

Calvin Klein: Veronica Leoni definiert den US-amerikanischen Minimalismus neu. ©Courtesy of Calvin Klein

Zeitlos schöne Retro-Schnitte bei Roben-Queen Carolina Herrera. ©APA/AFP/HEATHER KHALIFA

Marc Jacobs’ Kollektion als Hommage an alte Kollektionen von Prada bis YSL. ©Courtesy of Marc Jacobs