Wimpern-Trends: 8 der angesagtesten Mascaras und was sie können

Mascara gehört zu den wenigen Beautyprodukten, die mit minimalem Aufwand maximale Wirkung erzielen. Ein paar Bürstenstriche genügen, um den Blick zu öffnen, Wimpern zu verdichten und dem Gesicht sofort mehr Ausdruck zu verleihen. Und Frau wusste diesen Effekt seit jeher zu schätzen. Schon im alten Ägypten färbten Frauen ihre Wimpern, damals noch mit Ruß und Ölen. Die moderne Mascara, so wie wir sie kennen, gibt es erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts – zunächst noch als feste Paste, später als flüssige Formel in der heute ikonischen Tube mit Spiralbürste.

Was macht eine gute Mascara aus? Heutzutage ist die Vielfalt an Produkten riesig: Volumen-Mascaras setzen auf Wachse und Polymere, die Wimpern sichtbar verdicken, während Längenformeln mit Fasern oder filmbildenden Wirkstoffen arbeiten. Curl-Mascaras fixieren Schwung, definierende Varianten trennen präzise und Tubing-Technologien umhüllen jede Wimper mit flexiblen „Schläuchen“, die sich besonders sanft entfernen lassen. Eine gute Mascara überzeugt dabei nicht nur durch intensive Pigmentierung, sondern auch durch Halt, Flexibilität und eine Bürste, die perfekt mit der Formel harmoniert.

Wimpern brauchen Regeneration wie Haare. Abends Mascara stets gründlich, aber sanft entfernen und anschließend ein pflegendes Wimpernserum oder ein leichtes Öl in den Spitzen einarbeiten. Das stärkt die Haarstruktur, reduziert Bruch und unterstützt Dichte sowie natürlichen Glanz.



Richtig tuschen, besser wirken Beim Auftragen entscheidet die Technik über das Ergebnis: Die Bürste wird am Ansatz angesetzt und in leichten Zickzackbewegungen nach oben geführt, um jede Wimper zu erfassen. Mehrere dünne Schichten sorgen für Volumen ohne Verklumpen, während die Bürstenspitze ideal ist, um untere Wimpern gezielt zu betonen. Eine Wimpernzange bleibt optional – bei sehr geraden Wimpern kann sie den Blick jedoch zusätzlich öffnen, sofern sie immer vor der Mascara verwendet wird.

Trendradar: Von Clean bis Couture Aktuell bewegt sich der Trend zwischen Natürlichkeit und Statement: Der Clean-Lash-Look mit feiner Definition steht ebenso im Fokus wie ultra-voluminöse Texturen, braune Mascara für soften Ausdruck und Formeln mit pflegender Serumwirkung. Die Produktpalette reicht dabei von dramatischem Volumen bei Dior über buildable Effekte von Artdeco, bis hin zu schwungverstärkenden Innovationen von Lancôme.