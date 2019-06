Life goes on: Wie Stars online Trennungen verarbeiten

Für Trauer bleibt Stars wenig Zeit. Zumindest lassen sich die meisten öffentlich nichts anmerken. Denn das Motto lautet: Life must go on - Business as usual! Das gilt selbt für einschneidende Erlebnisse wie Trennungen, die wohl niemandem leicht fallen. So postete Topmodel Irina Shayk, 33, nachdem monatelang über eine Krise mit Hollywood-Star Bradley Cooper, 44, gemunkelt wurde, nach dem tatsächlichen Aus nun ein Foto vom Shooting für eine Unterwäsche-Firma.