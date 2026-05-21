Von Beischlaf bis "Seggs": Die Kunst, Sex nicht Sex zu nennen

Auf Instagram heißt Sex meist „Seggs“. Und: S*ex. Oder er versteckt sich hinter reifen Obstsorten. Die Melanzani hat seither ein Imageproblem.

Ganz neu ist der Eiertanz nicht. Der Mensch hatte immer schon Sex, aber er hat ihn oft nicht so genannt. Stattdessen wurde er verkleidet, verniedlicht und in die gute Stube der Sprache verwiesen, wo er sich gesittet benehmen soll. So sagt man nach wie vor nicht: Hey, die zwei haben Sex. Sondern eher: Die schlafen miteinander.

Was eine erstaunliche Beschönigung ist. „Miteinander schlafen“ hat nämlich eher die Anmutung von Schnarchen und orthopädischer Matratze. So richtig amtlich wird’s beim „Beischlaf“. Das klingt, als hätte ein Amtsrat die Libido erfunden. Kein Wunder, dass man dabei nicht an Orgasmen denkt, sondern an ein Formular: Beischlaf erfolgt: ja/nein, bitte ankreuzen.

Und dann das „beiwohnen“. Man kann einer Theaterpremiere beiwohnen, einer Gemeinderatssitzung oder Gerichtsverhandlung – und offenbar auch einem Menschen. So wird Sex in den Tonfall einer Anwesenheitsliste übersetzt. Leidenschaft, aber protokolliert.

Auch hübsch: „Verkehr haben“. Das ist so ziemlich die unromantischste Metapher. Klingt nach Tangente und Einparkproblemen. Und natürlich: „Liebe machen“. Als würde man etwas in der Küche herstellen: Marmelade. Oder Strudel. Dabei ist der Satz gar nicht so falsch. Im besten Fall gibt’s beim Sex nicht nur Körperkontakt, sondern auch Beziehung, Vertrauen, Nähe. Nur klingt es halt so, als müsse man dafür das Backrohr vorheizen.

Ich persönlich mag ja den Begriff „schnackseln“. Ein wunderbares Wort, das nach etwas klingt, das man nach dem dritten Spritzer tut, während irgendwer Ziehharmonika spielt. Es hat Witz und nimmt dem Sex die Schwere.