Orgasmus als Gratis-Gesundheitskur – wer braucht da Yoga?

Es gibt ja für alles einen Fachbegriff. Für Männerschnupfen vermutlich auch. Nun zeigt die Wissenschaft: Es gibt sogar eine erotische Spezialausgabe davon. Sie heißt „Postorgasmic Illness Syndrome“, kurz POIS, und klingt so unromantisch, wie sie ist.

Betroffene, meist Männer, fühlen sich nach dem Höhepunkt nicht beseelt, sondern wie gerädert: erschöpft, fiebrig, muskelschmerzig, vernebelt im Kopf, dazu eine verstopfte Nase. Genitaler Männerschnupfen, wenn man so will. Armer Bub.

In einem aktuellen Fallbericht, veröffentlicht im „The Journal of Sexual Medicine“, geht es um zwei Männer, bei denen genau das nach dem Orgasmus passierte: Brain Fog statt Glow, Krankheitsgefühl statt Kuschelhormon-Glück.

Die Symptome konnten tagelang anhalten. Dass man unter solchen Umständen dem Begehren mit der Begeisterung eines Steuerberaters im Februar begegnet – eh logisch. Ein Antidepressivum linderte die Beschwerden in diesen Fällen deutlich.

Aber bevor jetzt Panik ausbricht und Menschen ihre Schlafzimmer in Quarantänestationen umwidmen: POIS ist sehr selten. So selten, dass der durchschnittliche Orgasmus weiterhin nicht als Gesundheitsrisiko gilt, sondern eher als Wellnessanwendung mit herrlichen Wirkungen und Nebenwirkungen.