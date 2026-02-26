Spitzensport: Was ein Penis-Wirbel über Männlichkeit verrät

Ich weiß nicht, wie oft ich in 23 Jahren Sexkolumne das Wort „Penis“ geschrieben habe. Über Größe habe ich nachgedacht, ebenso über deren Überschätzung. Über Funktion, Versagen, Kränkung. Über Evolution, Erektion, Vergleichsdruck.

Aber auch über Männer, die an Zentimetern verzweifeln, und Frauen, die sich wundern, warum dieses Körperteil so viel Raum einnimmt – physisch wie symbolisch. Man könnte also meinen: Es reicht. Der Penis ist auserzählt und liegt literarisch irgendwo zwischen Freuds Zigarren und vergilbten Aufklärungsbroschüren. Aber wie zum Trotz taucht das gute Stück zuverlässig wieder auf, sobald es um Macht, Leistung oder Männlichkeit geht.

Also stolpere ich vor Kurzem über Schlagzeilen wie „Penis-Gate“ oder „Penis-Wirbel, ausgelöst – man glaubt es kaum – durch Skispringer. Was war passiert? Vor Saisonbeginn werden Athleten per 3-D-Scanner vermessen. Der entscheidende Messpunkt für den Sprunganzug liegt im Schritt, genauer gesagt dort, wo die Weichteile beginnen. Je weiter dieser Punkt nach unten reicht, desto mehr Stoff, desto mehr Auftrieb, desto besser die Flugleistung.

Der Verdacht: Manche Springer könnten versucht haben, diesen Punkt künstlich zu „verlängern“. Mit Schaumstoff, Einlagen oder sogar Hyaluronsäure ins beste Stück. Die Welt-Antidopingagentur schaltete sich ein, Boulevard-Medien freuten sich, medizinisches Personal überwacht nun die Vermessung. Der Penis: wieder einmal im Zentrum eines Skandals, zwischen Technik, Regelwerk und öffentlichem Ha! Ha! Ha!