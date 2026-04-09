Man hat uns ja beigebracht, dass ein Orgasmus ungefähr das ist, was andere im Yoga-Retreat unter einem gelungenen Morgenritual verstehen: vitalisierend, verbindend, verzaubernd. Danach lächeln zwei beseelt, trinken Wasser mit Gurkenscheiben und sind sich selbst so nah wie nie.

In der Realität liegt oft mindestens einer da und denkt: Bitte red jetzt nicht. Oder: Warum ist mir kalt? Oder: Wer hat eigentlich behauptet, Sex sei ein Energiebooster? Für manche wird dieses Danach sogar zur echten Belastung - zur Leere, zum Nichts, zum Trauerspiel. Wir übersehen, dass Lust und Körper nicht immer im Gleichschritt marschieren.

Dabei hat der Orgasmus seinen guten Ruf nicht ganz zu Unrecht. Er kann entspannen, Schmerzen lindern, Stress reduzieren, Bindung schaffen und für ein paar Minuten das Gefühl erzeugen, das Leben sei ein lösbares Problem. Sex kann uns aus dem Kopf und in den Körper holen – und in etwas, das nicht aus To-do-Listen besteht.

So weit, so wunderbar. Nur endet die Geschichte eben nicht immer dort, wo die Popkultur ihren Weichzeichner drüberlegt. Denn manchmal endet der Orgasmus mit Erschöpfung oder Muskelschmerzen. Das "Danach" hat eine erstaunliche Bandbreite.