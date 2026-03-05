Consent: Warum ein "Ja“ heute fragiler wirkt denn je

Ein JA: Darum geht es. Mehr denn je, speziell rund um den Weltfrauentag. Das „Ja“ in der Sexualität. Zur Berührung, zum Vor- und Eindringen. Jenes kleine Wort also, das entscheidet, ob Nähe zur Begegnung oder Grenzverletzung wird. Im Lichte der aktuellen Zeitqualität wirkt es fragiler denn je. Man sieht es an den Schlagzeilen: von gigantischen Netzwerken, die Frauen und Mädchen entmündigen, von Machtgefällen, die Schweigen nicht nur ermöglichen, sondern organisieren, von Beziehungen, in denen das „Eh klar“ zur Abkürzung wird, hinter der niemand mehr nachfragt. Das Ja steht dann im Raum wie ein Häkchen, doch Einvernehmlichkeit ist kein Formular. Und im ganz normalen Beziehungsalltag? Viele haben sich daran gewöhnt, Zustimmung wie einen Moment zu denken. Ein Satz, ein Nicken – geht schon!

Doch Consent ist ein Prozess. Er beginnt nicht erst im Schlafzimmer, sondern in der Frage, ob jemand überhaupt Lust hat und weiß, dass ein Nein folgenlos bleibt. Begehren ist dynamisch, Zustimmung sollte es auch sein. Dazu sollte ermutigt werden. Zumal viele Frauen nach wie vor darin sozialisiert sind, ja nicht anzuecken, höflich zu bleiben, Erwartungen zu erfüllen, die Stimmung nicht kippen zu lassen. Ein „Ja“ kann dann auch heißen: Ich will keinen Konflikt. Ich will dich nicht enttäuschen. Ich will Ruhe. Das ist kein freies Ja. Und dann wäre noch das Thema „Interpretation“: Wir alle lesen Signale: Blicke, Körperhaltungen, ein Zögern. Deuten sie allerdings oft so, wie es uns passt. Ein Innehalten wird dann zur Einladung. Ein Wegsehen zur Koketterie. Doch Deutung hat Bedeutung. Wer aus einem Zögern ein Ja macht, macht aus dem eigenen Wunsch eine Behauptung. Oft heißt’s: „Ach, dieses Ja ... so fad.“ Das Experiment mit erotischen Kräften ginge verloren. Initiative, Dominanz, Machtspiele gehörten zum erotischen Miteinander. Klar kann das lustvoll sein, aber nur unter einer Bedingung: mit einem klaren Ja. Ohne Schmollen, wenn’s „Nein“ heißt. Für viele Frauen ist genau das der Moment, in dem Zustimmung kippt, weil ein Nein plötzlich Kosten hat. Und wo ein Nein teuer wird, wird ein Ja billig.

