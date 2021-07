Wer ist Leslie Grace? Was man über das neue "Batgirl" wissen muss

"In The Heights" und "Batgirl"

Bereits im Musical-Film "In The Heights" zeigte Leslie Grace, wie vielfältig ihr Talent ist - und das bei ihrer ersten Filmrolle! Sie überzeugte so sehr, dass sie laut "Variety" Stars wie Isabela Merced und Zoey Deutsch ausstach. Die Figur Barbara Gorden alias Batgirl tauchte das erste Mal in den 60ern in den DC-Comics aus, war aber meist nur ein Sidekick. In den 90ern wurde sie von Alicia Silverstone (an der Seite von George Clooney) gespielt. Nun bekommt die Tochter des Poizeichefs von Gotham City erstmals ihren eigenen Film, der von dem die zwei Belgier Adil El Arbi und Lilall Fallah Regie führen werden.