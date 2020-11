Zehn technische Finessen für Herbstradler

Das Jahr 2020 wird nebenbei auch als Rekordjahr des Fahrrads in die jüngere Zeitgeschichte Österreichs eingehen: Noch nie waren so viele Menschen in den Städten und auf dem Land mit und ohne E-Motor pedalierend unterwegs. Noch nie hatte die Fahrradindustrie aufgrund der nach dem ersten Lockdown weiter angestiegenen Nachfrage derartige Lieferprobleme. Und noch nie haben sich so viele Radfahrer vorgenommen, auch in der kalten Jahreszeit täglich in die Pedale zu treten.

Weniger fein: Noch nie waren so viele Unerfahrene mit dem Fahrrad unterwegs, was nicht nur Verkehrssicherheitsexperten Sorgen bereitet.

Neben einem Fahrrad, das die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung erfüllt, sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob uns eine Ausfahrt gelingt oder nicht. Gemeinsam mit Hannes Friedrich, der im Shop der Radlobby ARGUS arbeitet und seit Jahren den Markt rund ums Rad genau beobachtet, listen wir heute zehn nützliche Helfer auf.