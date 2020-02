Zehn Jahre jünger: Wie man die biologische Uhr zurückdrehen kann

Es war Caroline de Maigret, die 2014 mit ihrem Bestseller „How to be Parisian“ die frankophile Lebensweise zum Trend unter jungen Modefans machte. Jetzt hat die französische Stilikone erneut einen Ratgeber veröffentlicht. In „Older but better, but older – Die Kunst, erwachsen zu werden“ versucht das 44-jährige Ex-Model zu skizzieren, wie man als Modevorbild in Würde altert und sich unter anderem zehn Jahre jünger macht.

Das gelte bei Französinnen nämlich als nationaler Sport: „Sie sind nicht von ewiger Jugend besessen, weil sie ohnehin wissen, dass sie diesen Kampf verlieren – aber sie sind dem Gedanken verfallen, stets etwas jünger auszusehen als sie sind“, so de Maigret über ihre Landsleute.