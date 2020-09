Wunderkind: Mikail, der Mini-Miró

„Meine Vorbilder sind Jean-Michel Basquiat und Michael Jackson. Viele wissen nicht, dass er auch gemalt hat“, sagt der kleine Kölner, der die Internationale Schule besucht und ein großer Fußball-Fan ist. Seine abstrakten Kunstwerke entstehen in einem Kelleratelier, das seine Eltern eingerichtet haben. Mikail wurde nicht nur durch das Netz entdeckt, sondern auch weitergebildet: In YouTube-Tutorials von Gerhard Richter lernte er, mit Farbschichten zu experimentieren, zu klecksen und zu spritzen. Zuletzt bemalte er ein Wrackteil des Airbus A 310. „Ich habe die Farbe dann überall, auf den Haaren, auf den Händen“, erzählt er in seiner holprigen Kindersprache.

Wenn er malt, sagt sein Vater, sei er in seiner eigenen Welt, „so vertieft, so konzentriert, da kann man ihn nicht ansprechen. Manche meinen, er sei eine inspirierte Seele – da ist sicher was dran“. Inzwischen hat Akar seinen Job als Personaldisponent gekündigt und kümmert sich hauptberuflich um die Vermarktung von Mikails Kunst. „Es kommen ständig neue Anfragen – Mikails Bilder hängen mittlerweile auf jedem Kontinent.“