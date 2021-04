Woher der rote Teppich kommt - und warum er so bedeutend ist

Ohne den Heerführer Agamemnon gäbe es heute womöglich keine roten Teppiche. Vor 2.500 Jahren beschrieb der Dramendichter Aischylos, wie Klytämnestra ihrem untreuen Ehemann nach dessen Rückkehr aus Troja purpurrote Tücher ausbreiten ließ. Weil Rot den Göttern vorbehalten war, weigerte er sich zunächst aber, das Gewebe zu betreten.

Der rote Stoff blieb über die Jahrhunderte ein Merkmal für Adel, Macht und Status. 1821 wurde er zu Ehren des Präsidenten der USA, James Monroe, in Georgetown ausgebreitet.

Hundert Jahre später schritten die Stars bei der Filmpremiere von „Robin Hood“ in Hollywood über roten Stoff. In den 1920ern wurde er zum Synonym für Glamour und vor genau 50 Jahren, damals noch in Santa Monica, erstmals auch vor den Academy Awards ausgerollt. Die Einführung des Farbfernsehens machte ihn endgültig zu einem Dreh- und Angelpunkt der Celebrity-Kultur.

Zuletzt zeichneten sich auf den Red Carpets gesellschaftliche Umbrüche ab. Im Fahrwasser von #MeToo rebellierten Schauspielerinnen gegen die so genannte „Mani Cam“, die ihre Maniküre in Großaufnahme zeigte, trugen Schwarz als Zeichen gegen Sexismus oder protestierten barfuß gegen den High-Heel-Zwang am Filmfestival von Cannes. Die Twitter-Kampagne #AskHerMore fordert Pressevertreter seither auf, Frauen nicht nur nach dem Designer ihres Kleides zu fragen, sondern auch nach ihren erbrachten Leistungen.

Für Agamemnon nahm der Gang über den roten Teppich letztlich kein gutes Ende: Er folgte seiner Frau dann doch in den Palast, wo sie in wenig später mit einer Axt ermordete.