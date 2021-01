Wo die wahren Optimisten wohnen

Ein Leben ohne Masken

Sie erhebt ihr Glas auf die Pflegekräfte, dann erklärt Gudrun Meinhardt: „Ich würde den Menschen in diesem Land wünschen, auch so respektvoll miteinander umzugehen wie wir das hier tun.“ Erst dadurch entstünde der positive Geist, der notwendig wäre, um das Virus endgültig in die Knie zu zwingen.

Mitbewohnerin Waltraud Lahner hofft, „nach einem Jahr, das wir ehrlich gesagt verloren haben, noch einmal ein Leben ohne Abstandsregeln und Maskenpflicht führen zu dürfen“. Sie hat gleich mehrere Menschen in ihrer Familie verloren, nicht aber ihren Optimismus: „Ich liebe das Leben, irgendwie werden wir das schon schaffen.“

Einen Rat für die Politik hat die ältere Dame, die sich selbst „zum Inventar dieses Hauses“ zählt, auch: „Man appelliert noch immer an das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen. Doch müsste man inzwischen wissen, dass die Bevölkerung kein Hirn hat.“ Deshalb müssten wir uns noch länger gedulden.

Stefani Maric, die ebenfalls mit großer Leidenschaft auf der Station „Taube“ tätig ist, zeigt sich tief beeindruckt vom ungebrochenen Lebenswillen vieler Patienten: „Es ist bewundernswert, wie viel Hoffnung sie weiterhin aufbringen. Die lassen sich trotz der erforderlichen Einschränkungen auf der Station nicht so leicht unterkriegen.“

Selbst aus der hochdramatischen Coronakrise im Haus am Erlaaer Platz sei man am Ende gestärkt hervorgegangen. Ist Heimleiter Claudiu Suditu überzeugt: „Wir haben daraus unsere Lehren gezogen. Wir sind optimistisch, dass wir das Virus mit der neuen Teststrategie dauerhaft in den Griff bekommen können.“