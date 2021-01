Wie die Briten die Alpen eroberten

Nach dem Ersten Weltkrieg ging es so richtig los. Weil die Nachfrage nach Skikursen immer größer und damit auch die Diskussion um den Fahrstil heftiger wurde, feilte Schneider am optimalen Bewegungsablauf für die Alpen-Abfahrten. 1921 gründete er seine erste Skischule, in der die Schüler entsprechend ihres Könnens in Gruppen eingeteilt und nach Regeln von ausgebildeten Skilehrern unterrichtet wurden. Gruppen-Skikurse glichen damals einer skipädagogischen Revolution.

Der Schwung der 1920er-Jahre schwappte auch übers Gebirge: Spielfilme wurden gedreht. Der Hauptdarsteller hieß – natürlich – Hannes Schneider. Und seine Skischule wurde zur weltweit ersten Anlaufstelle für alle, die ihre zwei Brettln beherrschen wollten. Mitunter waren es bis zu 2.000 täglich.