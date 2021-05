Welt-Innovation: Neues E-Faltrad aus Wien

Der patentierte Neigesensor aus der Mailänder Hightech-Manufaktur Zehus zeigt von Start weg, was er kann. Und das muss er auch. Zwar sind die Straßen von Reinprechtsdorf weniger steil als etwa die Straßen von San Francisco, dennoch geht es von Start weg ordentlich bergauf und dann wieder bergab.

Rad-Komfort anno 2021: Ohne Zutun des KURIER-Redakteurs schaltet sich der E-Motor des „Vello Bike+“ sofort zu: Bergauf schiebt er an, bergab speist er die nicht benötigte Energie zurück in die Batterie. Valentin Vodev lächelt. Wieder ist dem Raddesigner aus dem 5. Wiener Gemeindebezirk ein Coup gelungen. Sorgten seine Falträder schon bisher für weltweiten Absatz, so konnte er mit den E-Bike-Variationen weitere Innovationen in seinem Showroom in der Reinprechtsdorfer Straße positionieren.