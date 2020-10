WAU! Stilvolle Wohn-Accessoires für den besten Freund des Menschen

Manche Hunde wohnen schicker als ihre Besitzer. Oder haben Sie etwa eine Hütte des trendigsten Designers oder eine Haube vom coolsten Modeschöpfer der Saison?

Paramount (Foto oben)

Industriedesigner Konstantin Grcic entdeckt mit seiner Wohnraumgestaltung „Paramount“ des Pudels Kern. Zu sehen in der Londoner Ausstellung, inklusive online 3D-Tour, noch bis Jänner 2021. Japan House, London, https://www.japanhouselondon.uk "Schau dir die unmittelbare Umgebung eines kleinen Hundes und seines Besitzers an und du beginnst Architektur neu zu sehen: Hund und Architektur werden eins“, sagte Kurator Hara Kenya, anlässlich der Ausstellungseröffnung im Japan House von „Architecture for Dogs“ anlässlich der London Design Week. Er lud die besten internationalen Architekten und Designer ein, Hundehütten für ihre Vierbeiner zu entwerfen. Mit den Inputs der Profis will er auf der interaktiven Website Hundebesitzer einladen, die Umgebung für ihre Lieblinge neu zu gestalten. Auch die Wiener Mode- und Interiordesignerin Sabine Kreuzspiegl ist neuerdings auf den Hund gekommen: „Für meinen Jack Russell Sophie gab es nichts, das zu meinen Outfits passte. Deshalb entwerfe ich jetzt selbst Mode für Vierbeiner, die an aktuelle Modetrends angelehnt ist.“