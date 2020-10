Was Sie über den Ort wissen sollten, an dem Sie leben

Und heute?

Nach der Aufklärung verschwand dieses Bewusstsein. Wir sollten mehr Demut vor dem Alten haben, auch vor diesem Volkswissen. Ich möchte, dass wir es wiederentdecken und Naturwissenschafter dazu einladen, interdisziplinäre Arbeiten rund um dieses Thema zu starten.

Welche faszinierenden Fallbeispiele sind Ihnen bereits untergekommen?

Eine Kundin hat mich beauftragt, die Geschichte des Hauses zu recherchieren, in dem sie mit ihrem Mann lebte. Seit sie dort wohnten, war die Beziehung von Streit geprägt. Ich habe herausgefunden, dass dort ein Gerichtshof war. Die Menschen sind Hunderte Jahre mit ihren Streitangelegenheiten dorthin gekommen. Einige gehen zur Paarberatung, andere eben zu einer Historikerin.

Grenzt es nicht an Esoterik, Eheprobleme darauf zurückzuführen?

Ich bin Historikerin, mit Esoterik hat meine Arbeit nichts zu tun. Ich beschäftige mich mit Geschichte und Statistiken. Auf der Suche nach sich wiederholenden Mustern forsche ich in Archiven, die nur zum Teil frei zugänglich sind. Natürlich spreche ich auch mit den Menschen vor Ort. So entsteht ein statistisches Datenmaterial, das ich an meine Kunden liefere. Was die Menschen damit machen, ist ihre Angelegenheit.

Was gilt es zu beachten, wenn man in ein neues Haus oder eine neue Wohnung zieht?

Auf den ersten Eindruck vertrauen. Wir wissen sofort, ob ein Ort gut oder schlecht für uns ist. Wobei kein Ort per se gut oder schlecht ist. Wir können ihn nur gut oder schlecht nutzen. Unsere Vorfahren haben zum Beispiel die Grundstücke für Friedhöfe ganz bewusst gewählt. Sie sind nicht zum Wohnen geeignet.

Info: Roberta Rio: „Der Topophilia Effekt: Wie Orte auf uns wirken“. edition a. 272 Seiten. 22 Euro