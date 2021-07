Warum Sie diese Blüte sicher noch nie gesehen haben

„Viele Pflanzenarten sind bisher nicht klassifiziert worden, besonders in den Tropen“, sagt eine der beteiligten Forscherinnen, Rosie Clegg. „Wenn man nicht weiß, was eine Art ist, kann man sie nicht erhalten.“

Jacquemontia-Pflanzen wachsen oft in offenen, buschigen oder grasbewachsenen Regionen, manche sogar auf nacktem Fels. Einige benötigen Feuer, um die Samenkeimung zu stimulieren.

Cleggs:„Wir wollen nicht nur Pflanzen identifizieren, sondern auch mehr über diese Lebensräume und die Rolle erfahren, die sie in größeren Ökosystemen spielen. Jacquemontia und andere Pflanzen auf Felsen sind in der Lage, unter sehr rauen Bedingungen zu überleben, so dass wir durch sie mehr darüber lernen können, wie Pflanzen auf den Klimawandel reagieren und sich an ihn anpassen können.“