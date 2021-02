Wie es sich während Corona auf 15 Metern lebt

Weit weg von Corona

Seitdem gehen sie es ruhiger an: Aus Urlaub wurde ein Lebensstil. Das Segelboot bezeichnen die Kalifornier heute als ihr „Zuhause“. Seit rund zwei Jahren ankert Voyages of Agápe nun schon in den Gewässern Französisch Polynesiens. Moore: „Wir wollten nach einem Jahr weiterziehen, doch dann kam die Corona-Krise.“ Zu diesem Zeitpunkt machten die Weltenbummler vor einer unbesiedelten Insel im Tuamotu-Archipel halt.

Die Grenzen wurden geschlossen, selbst von Insel zu Insel durfte man sich nicht mehr bewegen. Kontakt zum Rest der Welt? Nur mittels Satelliten-Telefon möglich. Drei Monate verbrachten sie so. Speerfischen und die Kokosnuss-Suche ersetzten den Supermarkt.