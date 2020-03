Virale Illustration zeigt, wie Daheimbleiben das Virus bekämpft

"Bleiben Sie zu Hause!": Mit diesen Worten appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen vor knapp eineinhalb Wochen an die österreichische Bevölkerung, nur in den dringendsten Fällen nach draußen zu gehen.

Viel wurde seither über die Gründe für die Maßnahmen gesprochen. Eine Illustration, die derzeit im Netz großen Anklang findet, zeigt die Notwendigkeit der Regelung auf einen Blick.

Ansteckungsketten

Die animierte Grafik, die von dem britischen Informatiker und Professor an der University of Surrey, Alan Woodward, auf Twitter geteilt wurde, zeigt, wie die Ansteckungsketten durch Social Distancing durchbrochen und die Infektionszahlen so verringert werden können.

Das neuartige Coronavirus liebt, wie alle Viren, Menschenansammlungen. Aber auch jeder singuläre physische Kontakt kann zur Verbreitung beitragen. Jeder, der sich aus dem öffentlichen Geschehen weitestgehend herausnimmt, kann also dabei helfen, das Virus auszuhungern.