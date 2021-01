„Viele Organempfänger haben auch Schuldgefühle“

Wissen Sie eigentlich, dass Sie Organspender sind? In Österreich ist die Rechtslage im Gegensatz zu Deutschland so: Jeder, der keine Widerspruchserklärung abgegeben hat, kann für Organspenden in Anspruch genommen werden. Das gilt übrigens für jeden, der sich auf österreichischem Staatsgebiet aufhält, „also auch für einen Japaner, der am Flughafen Wien tot umfällt“.

Mit diesen, aber vor allem auch mit vielen ethischen und psychologischen Fragen hat sich der ORF-Journalist Zoran Dobric in seinem neuen Buch „Ein Stück Leben“ auseinandergesetzt. Dobric hatte für eine TV-Dokumentation jahrelang Menschen begleitet, die auf ein Organ gewartet haben, aber auch mit Ärzten, Theologen, Juristen und Ethikern. „Nach der Transplantation bekommen viele Empfänger von Organen plötzlich Schuldgefühle“, beschreibt Dobric seine Beobachtungen, vor allem bei sogenannten Lebendspenden – also wenn einem anderen Menschen etwa eine Niere entnommen wird. „Da bleibt bei vielen das Gefühl, dass nun ein anderer Mensch deswegen keine Reserve mehr hat und Gefahr läuft, zu erkranken. Man hat das Gefühl, es gibt mir jemand etwas Großes und ich habe keine Chance, mich angemessen zu bedanken.“ Bei Spenden von toten Menschen wird über den Spender keine Auskunft erteilt.

Dobric vermisst in Österreich eine breitere öffentliche Debatte und mehr Aufklärung um das Organspenden. „Der eigene Körper ist ja das größte Gut des Menschen. Aber als 2012 die Regelung, dass plötzlich jeder zum Organspender wird, der nicht widerruft, eingeführt wurde, gab es nur ganz wenige Berichte und Diskussionen darüber“, erklärt der Buchautor. Der Vorteil des österreichischen Systems liegt aber auf der Hand: „Man bekommt dadurch etwas mehr Organe, aber man bekommt sie vor allem schneller, weil keine langen Verhandlungen mit Angehörigen geführt werden müssen.“