Verbale Heimatliebe: Kärntner Dialekt lässt Herzen höherschlagen

"Karntn is lei ans" – den beliebten Tourismusslogan zu rezitieren, bietet sich angesichts der Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zu heimischen Dialektpräferenzen an. Von allen neun Mundartvarianten empfinden die Österreicherinnen und Österreicher Kärntnerisch am attraktivsten. Ebenso gut kommt Tirolerisch an, dicht gefolgt von Salzburgerisch und Steirisch. Das Marktforschungsinstitut Marketagent hat im Auftrag der Partnervermittlungsbörse Parship 1.500 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Quasi quer durch alle Bundesländer steht der Klang des jeweils eigenen Sprachgebrauchs am höchsten im Kurs. Einzige Ausnahme: das Burgenland. Dort landet Hianzisch – jener Dialekt, der in weiten Teilen des Burgenlandes gepflegt wird und sich durch seinen ostmittelbairischen Einfluss auszeichnet – auf Platz vier.

Immerhin: Auch die Hälfte der Wiener erfreut sich an ihrem Wienerisch. Umgekehrt kann das aber nur jeder fünfte Österreicher nachvollziehen. Am stolzesten ist man auf den eigenen regionalen Jargon in Salzburg. 81 Prozent der Befragten lauschen am liebsten Salzburger Ansässigen. "Eine gemeinsame Ausdrucksweise verbindet und ist oft Teil der eigenen Identität", kommentiert Psychologin Caroline Erb die Ergebnisse.

In Summe geben 94 Prozent der Befragten an, einen Dialekt zu kultivieren. Die Dialektliebe der Männer übersteigt jene der Frauen. Einzig in Oberösterreich finden beide Geschlechter gleichermaßen Gefallen an Mundart.