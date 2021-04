Über 70 Jahre verheiratet: "Ich mag immer noch alles an ihr"

Rituale gibt es auch im Hause Weschitz in Wiener Neudorf: Jeden Morgen richtet sie ihm sein Frühstück („Er mag es süß, ich hab’ lieber ein Butterbrot“) und „seine Pulver“ her, schlafen gehen sie immer nur zu zweit. Die Frage nach dem Schlüssel zum Eheglück haben die beiden schon öfter gehört. „Das Geheimnis ist, dass man immer aufeinander Rücksicht nimmt“, sagt Josef Weschitz, der im Dezember seinen 95. Geburtstag feierte (vier Monate vor der Queen). „Auf diese Weise sind wir zusammen alt und grau geworden. Und ich mag immer noch alles an ihr.“

An das Danach, sagt seine Frau, will sie nicht denken. „Ich bete jeden Tag, dass er so lange lebt wie ich.“