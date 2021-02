Trend zur Arbeit im Homeoffice geht 2021 weiter

Auch international gehen Unternehmensberater davon aus, dass sich die Art zu Arbeiten für viele Menschen stark verändern wird. Die Pandemie habe vorhandene Trends beschleunigt. Die Berater von McKinsey erwarten indes, dass die Pandemie starke und nachhaltige Auswirkungen auf die Zukunft der Arbeit haben wird. So werde sich Remote Work - also das Arbeiten nicht nur von zuhause, sondern von überall - durchsetzen, gleichzeitig nehme selbstständiges und auftragsbezogenen Arbeiten - Stichwort "Gig work" - zu. Als Gig bezeichnen Künstler ihren Auftritt.

In dem McKinsey-Report, der am Mittwochnachmittag in New York vorgestellt und am Donnerstag veröffentlicht wird, warnen die Autoren aber vor großen Arbeitsplatzverlusten in Berufen mit niedrigen Gehältern. Betroffen seien vor allem schlecht ausgebildete Mitarbeiter in Einzelhandel, Kundenservice, Gastronomie und Tourismus. Für sie brauche es Umschulungen auf neue Berufe etwa im Gesundheitswesen.