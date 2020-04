Tipp des Tages: Schmerzen im Handgelenk lindern

Wer viel Zeit am Computer oder am Rad verbringt, ist irgendwann mit Verspannungen und Schmerzen im Handgelenk konfrontiert. Ein paar einfache Übungen können dabei helfen, die Muskulatur zu entlasten.

Den betroffenen Arm strecken und leicht anheben. Die Hand vertikal aufstellen und so weit es geht nach außen drehen. In dieser Position die Hand auf einen Stuhl legen, um einen Dehnungseffekt zu erzielen. Nun ein paar kleine Schritte zurückgehen. Für ungefähr zwei Minuten in dieser Position verbleiben.

Für die zweite Übung wird der Arm ausgestreckt und die Hand mit der Handfläche nach oben Richtung Körper gekippt. Die Hand so weit wie möglich nach innen drehen und auf einen Stuhl legen. Auch hier sollte ein leichter Zug verspürt werden. Erneut einige Minuten verweilen. Danach die Hände kurz ausschütteln.