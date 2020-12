Eine Kiste voll kluger Überraschungen

Kinder lieben es, wenn ein Paket mit der Post kommt. Ganz besonders in sich haben es die neuen „Science Boxen“ – die Päckchen voller Wissenschaft. Darin ist jeweils ein Experiment, das das Team für Kinder zu Hause entwickelt hat.

„Unboxing Science“ nennt Initiatorin Gerlinde Heil das Projekt, das aus der Corona-Krise entstanden ist. Sonst können Kinder in ihren zahlreichen Schul- oder Freizeit-Workshops mit jungen Naturwissenschaftern ausprobieren, wie spannend Experimente sein können. Da wurden etwa Zutaten wie Rasierschaum und Stärke zu dem beliebten „Slime“ gemischt. Doch das alles geht derzeit nicht.

Wissen schaffen

Also kann man jetzt Überraschungspakete mit Namen wie „Lavalampe“ oder „Wendewürfel“ nach Hause bestellen, die alles Nötige für ein Experiment in Robotik, Optik, Biologie oder Astrophysik beinhalten. „Manchmal ist es ein bedrucktes Blatt Papier, Farbe, vielleicht ‚nur‘ Stärke oder Mehl, eine Kluppe, Draht, Holz, vielleicht ein kleiner Motor oder eine LED-Lampe“, kündigt das Team an. Das Konzept gibt es in den USA bereits, aber hier gibt es nicht nur eine Anleitung, sondern auch Erklär-Videos. So können die Kinder ohne Hilfe von Erwachsenen arbeiten und wissen, was sie hier tun sollen – und warum.

Bestellt werden können die Boxen als Semester-Package „Science Workout“ mit zehn Boxen um insgesamt 125 Euro oder als Einzel-Experimente „Science on demand“ um je 14 Euro. Geplant sind darüber hinaus Schul-Pakete für Lehrer, damit es auch im Unterricht Überraschungen gibt.

Infos & Bestellung: unboxingscience.org