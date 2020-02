Super Sick Monday: Millionen Amerikaner melden sich nach Super Bowl krank

In einer Umfrage des Workforce Institute gaben elf Millionen US-Amerikaner an, nach der Übertragung des Super Bowl am Sonntagabend einen Tag Erholung zu benötigen. Sie hätten daher wohlweislich einen Urlaubstag für den Montag nach dem sportlichen Großereignis beantragt. Das berichtet unter anderem die New York Post.

Weitere fünf Millionen Befragte antworteten, dass sie zumindest heimlich vorhatten, sich "krank" zu melden.

Und 1,5 Millionen waren vom hart umkämpften Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers derart bewegt, dass sie es nicht schafften, ihren Vorgesetzten mitzuteilen, dass sie nicht zur Arbeit erscheinen werden. Sie fehlten unentschuldigt.

Spitzenwert

Das Workforce Institute, das die Umfrageergebnisse aus 1.148 Antworten hochgerechnet hat, gibt an, dass es heuer die größte Anzahl abwesender Arbeitnehmer gab, die seit Beginn der Umfrage im Jahr 2005 jemals an einem Super-Bowl-Wochenende verzeichnet wurde.