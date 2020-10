Stylische Wintergärten liegen im Trend

„Da trennt sich bei den Herstellern die Spreu vom Weizen“, sagt Alco-Geschäftsführerin Christa Gätz-Thurnher. Echte Wintergartenbauer, deren Produkte wirklich für die nachhaltige Ganzjahresnutzung gemacht sind, befänden sich nur wenige am Markt. Wer sich so ein Zimmer aus Glas anschaffen möchte, muss durchaus tief in die Tasche greifen. Ein guter Wintergarten, gedämmt, beheizt und zum vollwertigen Wohnen geeignet, kostet pro Quadratmeter ähnlich viel wie ein Quadratmeter Haus. Dafür ist dann aber fast alles möglich. „Wir planen und bauen“, sagt Monika Thurnher, „was unsere Kunden sich wünschen, und es gibt fast nichts, was nicht geht“. André Heller zum Beispiel wünschte sich in den 1980er-Jahren einen Wintergarten, der einen Baum vor seiner – inzwischen verkauften – Villa einbezieht. Monika Thurnher ist heute noch überzeugt, dass mit diesem einen, besonderen Wintergarten Hellers Liebe zum Thema Gärten entfacht wurde. Und womöglich seine Zaubergärten in Marrakesch und am Gardasee eigentlich auf diesen Wintergarten zurückgehen.

Neu ist, dass Wintergärten immer öfter Funktionen übernehmen, die früher andere Räume abdecken mussten. Freiberufler wünschen sich etwa Büros, die als Wintergarten ausgeführt sind. Wintergärten als Yogastudios, Geschäftslokale oder sogar Psychologen-Praxen werden mehr und mehr nachgefragt. Die Menschen wollen immer extravagantere Gartenzimmer im Haus. Innenarchitektin Sophie Wesemann ist zusehends mit ausgefallenen Wünschen konfrontiert. „Vor allem Frauen“, sagt sie, „sind da federführend“. Wesemann hat schon alle möglichen Wintergärten eingerichtet. „Sehr oft sind das Luxus-Gadgets, die die Leute sich eben leisten wollen“, erzählt sie. Es ist wohl ganz einfach so, dass das Wohnen in einem Wintergarten so etwas wie „Urlaub zu Hause“ darstellt. Und wer will den nicht?