Stimmabgabe wird zu Modenschau: Melania provoziert ohne Maske

Melania Trump hat gerade eine Corona-Erkankung hinter sich und glaubt vielleicht daher die Maskenpflicht, die in ihrem Bezirk in Florida vorherrscht, einfach ignorieren zu können: Die US-First Lady ging in Palm Beach wählen und zeigte sich dabei bewusst ohne Maske, dafür aber in Luxuskleidung, als ginge es zu einem Mittagessen mit Freundinnen.

In einem Gucci-Kleid mit Schnallen-Motiv, High Heels und einer Kelly Bag.