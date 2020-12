Steirischer "Wutbauer" nach Spendenaufruf schuldenfrei

Seminare

Bergbauer Bachler bewirtschaftet auf 1.450 Meter Seehöhe den wohl höchstgelegenen Hof in der Steiermark. Für den Hof hat Bachler nun Medienberichten zufolge viele Ideen, er will Bio-Landwirtschaft ohne Abhängigkeit betreiben: "Ich denke an Seminarräumlichkeiten, möchte Kurse anbieten, eine Rinderherde mit alten Rassen und so weiter. Jetzt geht es erst richtig los", sagte er während der Spendenaktion zur "Kleinen Zeitung".

Als Dank will der Landwirt drei Stiere aus seinem Stall schlachten, das Fleisch verkaufen und den Erlös spenden. Dieser solle der Selbstmord-Prävention im ländlichen Raum zugutekommen.