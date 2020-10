Spendenaktion: Ein Lebensfreund für den kleinen Ferdinand

Primär gehe es aber um den psychologischen Aspekt, sagt Ferdis Vater. „Ferdinand soll wissen: Ich habe einen bedingungslosen Freund, der mir Kraft gibt und immer an meiner Seite ist, sodass ich niemals Angst haben muss. Wir denken, dass er davon am meisten profitieren wird.“ Doch noch ist die Finanzierung nicht gesichert. Weil die Ausbildung über 20.000 Euro kostet, wandten sich die Eltern an Stiftung Kindertraum. Einen Teil haben sie selbst aufgebracht, 15.000 Euro fehlen noch. Jetzt stößt die Familie an ihre Grenze.

Die Pandemie hat auch Hilfsorganisationen zugesetzt, berichtet Gabriela Gebhart von Stiftung Kindertraum: Man rechne mit einem Spendenrückgang von 40 Prozent, vor allem wegen ausbleibender Charity-Events. „Projekte wie Ferdinands Assistenzhund sind für uns derzeit schwer realisierbar“, bedauert sie. Umso mehr hofft Familie Maurer-Posselt auf Unterstützung – damit Ferdinand seine Freundin fürs Leben in ganz wenigen Minuten willkommen heißen kann.