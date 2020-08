Sollte man die Maske am Oberarm aufbewahren?

Die Wissenschaft hat dazu noch keine Antwort gefunden - Hygieneexperten raten jedenfalls davon ab, die Maske etwa bei einem Restaurantbesuch während des Essens in der Hand- oder Hosentasche zu verstauen. Beim Hineingeben und Herausnehmen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Stoff mit den Händen berührt und beschmutzt wird. Generell sollte die Mund-Nasen-Bedeckung möglichst nur an den Stoff- bzw. Gummibändern angefasst werden. Auch das Runterziehen auf das Kinn sei suboptimal, da es sich dabei um einen potenziell sehr schmutzigen Teil des Gesichts handle.

Der deutsche Virologe Andreas Podbielski sagte im Interview mit welt.de, dass er selbst seine Maske gelegentlich am Oberarm "parke": „Die Maske ist zwar nicht geschützt, aber so kontaminationsfrei aufbewahrt, wie nur irgend möglich. Ich setzte meine Maske immer kurz über den Ellenbogen, nach hinten gerichtet. Da ist die Chance, dass man mit der Maske etwas oder jemanden berührt, minimal", so der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Universitätsmedizin Rostock.