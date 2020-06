So schmeckt der Sommer: zum Anbeissen

Der Musiker schrieb mit „Watermelon Man“ 1962 eine nach wie vor gern gehörte Hymne auf die subtropische Beeren-Frucht.

Die gospelähnliche Komposition führt in die Zeit zurück als das Obst noch nicht im Geschäft auflag. „Als ich über meine Kindheit nachdachte“, so der damals 22-jährige Pianist, „erinnerte ich mich an den Ruf des Wassermelonenmannes, der seine Runden in den kleineren Straßen und Gassen der Chicagoer Südstadt drehte.“

Doppelt gemelonemoppelt

Die Melodie ist dabei so einprägsam, dass aus dem „Watermelon Man“ zwei Hits herausgepresst wurden. Der zweite stammt vom kubanischen Percussionisten Ramon „Mongo“ Santamaria. Seine Version stieß 1963 in die Top Ten der US-Popcharts vor.

Natürlich, der Schlüssel zum Erfolg der Banane ist, „dass sie ganzjährig geerntet wird“, erklärt Gunar Nakladal. So ist es kein Wunder, dass vom „Chiquita Banana“-Song ganz viele Versionen existieren. Sogar Leonard Cohen hat ihn gesungen, in einer TV-Show. Dass der Singer-Songwriter gerne Bananen aß, wussten seine Fans längst. Das Cover seines Albums „I’m Your Man“ 1988 ziert neben seinem Konterfei ebenfalls eine Banane, eine bereits halb geschälte.