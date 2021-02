Singvogel-Zählung: Wer zwitschert da auf weiter Flur

Zählung bis Mitte Februar

Die heurige Zählung findet von 5. bis 14. Februar 2021 statt, teilnehmen können Stadt- und Landbewohner gleichermaßen, auch Kinder und Schulklassen sind eingeladen. Einzige Voraussetzung ist eine Freifläche - wie ein Feld oder ein Park. Alle Informationen, die Zähllisten, eine umfassende filmische Schulung zu Vogelarten, Gesang und Habitat sowie ein Gewinnspiel finden sich hier auf der Website. Je größer die Beteiligen, umso mehr Daten können gesammelt werden.

In den Vorjahren beteiligten sich mehr als 1000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe an der Aktion, die 2014 ins Leben gerufen wurde, knapp 30 davon aus Österreich. Ziel ist, das Bewusstsein für Biodiversität auf land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen zu erhöhen, einen positiven Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten und die Bedeutung der Land- und Forstwirte dabei in den Vordergrund zu rücken.