Shopping-Index: Bäckereien und Drogerien bieten bestes Einkaufserlebnis

Welche Geschäfte sich 2020 trotz der erschwerten Bedingungen bei den Kundinnen und Kunden durchsetzen konnten, zeigt die Auswertung des "Shopping Experience Index" des Instituts Marketagent. Im Testzeitraum Mai bis Dezember 2020 - unterbrochen von Geschäftsschließungen durch den Lockdown - gaben mehr als 45.000 Umfrageteilnehmer Bewertungen in puncto Gestaltung, Innovation, Sauberkeit und einigen anderen Kategorien ab.

Der dm Drogerie-Markt fiel in den Bewertungen besonders positiv auf. Die Kette konnte sich den ersten Platz holen, was das gesamte Einkaufserlebnis betrifft - dicht gefolgt von der Buchhandlung Thalia. In puncto Sauberkeit liegt dm ebenfalls am ersten Platz bei den Kundinnen und Kunden.

Auch der erste Eindruck zählt beim Einkaufen, auf Anhieb wohl fühlten sich die Einkäuferinnen und Einkäufer ebenfalls bei dm und Thalia, aber auch bei den Bäckereien Backwerk und Felber, sowie im Denn's Biomarkt.

Ikea gewinnt bei Design

Was die Gestaltung der Geschäfte angeht besteht aber noch Aufholbedarf, so der Schluss der Marktforscher. Denn durchschnittlich nur 3 von 10 haben das Design der Geschäfte positiv bewertet. Am besten konnte in dieser Kategorie das Möbelhaus Ikea abschneiden. Dass die Gestaltung die Kundschaft dort überzeugt, könnte wohl in der Natur der Sache eines Möbelhauses liegen.

Ordnung und Schönheit

Wichtig ist beim Einkaufen aber auch, dass man findet, was man sucht. Die fünf besten Bewertungen für die Orientierung im Geschäft gingen allesamt an Bäckereien - auch, wenn man noch verschlafen ist, sollte man das Lieblingsgebäck in der Früh also recht einfach entdecken. An erster Stelle steht dabei der Bäcker "Der Mann" gefolgt von Ströck, Backwerk, Anker und Felber.

Besonders schön werden dafür die Waren laut Kundenbewertungen in der Buchhandlung Thalia präsentiert. So fühlen sich die Kundinnen und Kunden zum Stöbern durch die Produkte eingeladen, heißt es in der Auswertung.