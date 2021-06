"Meine erste Tantramassage hat alles verändert"

„Ich weiß von Freundinnen, dass Unlust ein Riesen-Thema ist – es wird nur öffentlich ganz wenig darüber gesprochen“, sagt Molin. „Mit Mitte 40 sind wir in der High-Speed-Phase des Lebens, machen Karriere, sind in Führungspositionen, haben Kinder. Das alles unter den Hut zu kriegen, ist einfach viel.“ Das belegt eine aktuelle Umfrage des Magazins Eltern: Während 37 Prozent vor der Schwangerschaft öfter als zweimal in der Woche miteinander schliefen, hatten 39 Prozent ein halbes Jahr nach der Geburt nur noch zweimal pro Monat Sex. 6 Prozent meldeten eine totale Sex-Flaute, seit sie Eltern sind. Deutlich mehr Mütter als Väter nannten Stress als Grund dafür.