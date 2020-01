Essigpatschen statt Reizwäsche: So geht’s im Moment vielen, die mit Grippe oder grippalem Infekt im Bett herumkugeln. Da bewegt uns naturgemäß die Frage: „ Sex bei Grippe – ja oder nein?“. Zumindest auf der Bravo-Aufklärungsseite „Dr. Sommer“ rangiert diese unmittelbar vor dem Thema „Leiert zu viel Sex die Scheide aus?“.

Nun, ich denke, die Lust, mit 39 Grad Fieber eine Nummer hinzulegen, hält sich sowieso in Grenzen. Hier gilt der schlichte Rat: g’sundschlafen statt g’sundbeischlafen. Doch auch für Menschen, die „nur“ an einer schlichten Erkältung leiden, ist die Vorstellung, sich mit vollkommen verstopfter Nase zum Orgasmus zu hecheln, wenig verlockend: „Du, ich komme eh bald, muss mich aber vorher noch fünf Mal schnäuzen.“ Dazu fällt mir was Interessantes ein: Wussten Sie, dass Gedanken an Sex und Niesen zusammenhängen könnten? Dazu gab es vor sehr vielen Jahren einen Artikel von einem HNO-Arzt, im „Journal of the Royal Society of Medicine“. In dem wurde von Menschen berichtet, die jedes Mal, wenn sie an Sex dachten, niesen mussten. Es handle sich dabei um einen Reflex sehr alter Teile im Gehirn, irgendwas käme da durcheinander, hieß es seitens der Experten. An dieser Stelle passt das Stichwort „Tröpfcheninfektion“ gut. Und nein, es geht jetzt nicht um Geschlechtskrankheiten, sondern um das simple Anschniefeln des Partners: Wer nicht gerade eine sexy Maske trägt, wird sie/ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit anstecken. Die ideale Stellung in viralen Zeiten daher: Doggy-Style ohne Küssen.