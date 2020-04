Sein Name ist Hase

Egal, wie alt man ist – die Bedeutung des Osterhasen sollte man niemals gering schätzen. In Neuseeland gilt das Tier mit den langen Ohren und dem weißen Hinterteil sogar als „systemrelevant“: Wie die Zahnfee biete auch der Osterhase eine wesentliche Dienstleistung, betonte Premierministerin Jacinda Ardern, selbst Mutter einer kleinen Tochter, am Anfang der Karwoche bei einer Pressekonferenz anlässlich der Corona-Beschränkungen im Pazifik-Staat. Ihre jungen Mitbürger bat sie um Verständnis, dass er es heuer vielleicht nicht zu jedem Kind schaffen würde, weil er sich um seine eigenen Hasen kümmern müsse – wer mag, könne ihm ein buntes Osterei malen und an die Fensterscheibe kleben.