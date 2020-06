Schule auf hoher See: Lernen während einer Weltreise

Franziska Haberler hat für den Schulerfolg ihrer Kinder auch eine Begründung, und die sollte den Verantwortlichen im heimischen Bildungsbereich zu denken geben: „Schule ist mehr als die Summe ihrer Gegenstände.“

Seit einem Jahr unterrichtet die Rückkehrerin, die in Bielefeld ihr eigenes Lokal geführt und in Brüssel für das Europaparlament gearbeitet hat, andere Kinder, und zwar als Fellow der gemeinnützigen Bildungsinitiative „Teach for Austria“ in einer Neuen Mittelschule in Wien.

Sie hat gute Gründe dafür: „Ich durfte in meinem Leben so viel sehen, so viel erleben, gemeinsam mit meiner Familie. Für mich ist es nun an der Zeit, etwas zurückzugeben.“