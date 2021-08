Post- und Ansichtskarten: WhatsApp der Monarchie

Manches Schmankerl gelangt zum Vorschein: Unser eingangs zitierter Kavalier hat offenbar mehr als eine Flamme am Köcheln. Beinahe zeitgleich ließ er seine auf der Postkarte so titulierte „Liebste Dela!“, eine Frau Ingenieur aus der Radeckgasse in Wien IV, wissen: „Bin mit großem Vergnügen bereit, morgen zu kommen, wenn ich nicht störe.“

Kurator Sandor Békési will die „Kartomanie“, wie er sie nennt, in der Monarchie noch genauer untersuchen: „Wir wissen von Zeitzeugen, dass sie sich eigene Schränke für die Ablage ihrer Post- und Ansichtskarten-Alben anfertigen ließen. Damit fanden die Karten auch Eingang in die bürgerliche Wohnkultur.“