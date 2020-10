Petra Ramsauer: „Die Todesangst bleibt immer in einem“

Inwiefern hat sie Ihres verändert?

Mir wurde früh klar, dass Sterben zum Leben gehört – es ging mir eher darum, was man bis zum Sterben macht. Im Buch beschreibe ich diese Analogie: wie es sich anfühlt, das getan zu haben, was einem wichtig ist, auch wenn es mit Risiken verbunden ist. Es gibt dieses schöne Zitat von Curd Jürgens: Besser den Jahren Leben geben als dem Leben Jahre.

Hat sich die Todesangst, die Sie während Ihrer Krankheit empfunden haben, im Kriegsgebiet wiederholt?

Es ist eine völlig andere Angst, die man da erlebt. Ich war oft in lebensbedrohlichen Situationen, zum Beispiel bei der Eroberung von West-Mossul. Da war ich am Boden, Scharfschützen in Reichweite, Luftangriffe – alles gleichzeitig. Das ist eine eisige, atemlose Angst, eine Furcht, die einen überkommt. Das Gute an so einer Situation ist: Man kann etwas tun, man kann sich überlegen, woher kommen die Scharfschützen, wo kommt das Feuer herein usw. Das Schlimme an Angst ist Hilflosigkeit. Wenn man im Krankenhaus vor einem Befund sitzt, kann man in dem Moment überhaupt nichts tun. Daher habe ich die Angst damals auch als existenzbedrohender empfunden. Dieses Ausgeliefertsein spüren die Menschen jetzt in Ansätzen auch mit Covid-19.