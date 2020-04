Partnersuche: Im Netz gibt es kein Kontaktverbot

Dieser Meinung ist auch Eva Fischer, die in Wien als Single Coach arbeitet und für Liebessuchende durchaus einen Vorteil an der Situation sieht: „Ein Großteil der Singles ist temporär vom Markt verschwunden. Dafür gibt es frischen Nachschub auf allen Börsen. Flirten auf der Straße spielt es gerade nicht, daher lassen sich auch Internet-Dating-Gegner erweichen und versuchen ihr Glück im Internet.“

Date durch die Scheibe

Um dieses zu finden, heißt es nun erst mal: Geduld. Wann es zu einem Treffen im realen Leben kommen kann, weiß niemand – was also tut man, damit das Pingpong im Chat nicht abreißt? Fischer hätte ein paar Ideen: „Schon mal ein Date in der Zukunft ausmachen, verschieben kann man immer noch. Nette Inhalte aus den sozialen Medien weiterleiten. Worüber jemand lacht, was jemand teilt, sagt viel aus und hilft beim Kennenlernen. Und das Wichtigste ist natürlich, bald zu telefonieren!“

Wer es gar nicht erwarten kann, den Online-Flirt ins Offline zu verlegen, darf nun kreativ werden: im Auto durch die einen Spalt weit geöffnete Scheibe plaudern oder durch die Glaswand an der Busstation. Im Fall eines Drinks per Videochat sollte man vorher die Kameraeinstellungen und das Licht überprüfen – nach drei Wochen Isolation ist es kein Geheimnis mehr, dass die Kamera von unten unvorteilhaft verzerrt. „Besser Laptop oder Handy auf Kopfhöhe aufbauen oder sich einfach neben dem Couchtisch auf den Boden setzen“, rät Fischer.