Ohrgasmus: Die Erotik des Hörsinns

Übrigens existiert auch ein Fake-Stöhnen – das bewusst inszenierte Ah & Oh, um das Auf und Ab ein wenig zu beschleunigen. Wie an dieser Stelle bereits erwähnt: Eine Studie, die in den „Archives of Sexual Behaviour“ im Jahre 2011 veröffentlicht wurde, zeigte, dass das vor allem Frauen tun, damit ihr Partner zügiger kommt. Andere wiederum stöhnen aus rein altruistischen Gründen, nämlich um dem Bettgefährten das Gefühl zu geben, er sei so super. Interessant ist ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Teilnehmerinnen erzählten nämlich, dass sie im Fall sehr starker Erregung immer leiser würden.

Wie klingt "gutes" Stöhnen?

Aber gibt’s ein gutes, animierendes Stöhnen überhaupt? Offenbar. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass es an „Mousse au Chocolat“ erinnere. Ein Vergleich, den ich spannend finde. Man assoziiert damit Fluffig-Zartes, Dahinschmelzendes, etwas, das nicht so derb-plump daherkommt wie eine Topfengolatsche (wobei: Ich liebe Topfengolatschen!). So ein Chocolat-Stöhnen klingt authentischer als ein pornoesk inszeniertes Ächzen. Außerdem kommt es auf die Tonlage an – das Timbre der Stimme, die stöhnt. Auf diesem Prinzip und dem des Hör-Sinns beruhen viele erfolgreiche Sex-Podcasts. Frauen- und Männerstimmen erzählen, stöhnen, lachen, seufzen – Hören und Spüren vermischen sich zu einer erregenden Gesamtkomposition. Wie etwa bei „Femtasy“, einer Website für „sinnliche Hörgeschichten für Frauen“, wo es einen eigenen „Stöhn-Bereich“ gibt. Am beliebtesten ist „Keno lässt sich fallen“ (ein Stück, das als „Mousse au Chocolat von heißem Männerstöhnen“ beschrieben wird), „Samuels Lust“ („mit einer kraftvollen Stimme, die zugleich dominant und weich klingt“) sowie „Theo stöhnt“, der die Damen angeblich „geradewegs in Richtung Orgasmus stöhnt, ohne Umwege …“ Na dann: lauschen